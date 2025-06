Neue Woche bringt Hitze in Thüringen

Die Temperaturen sollen in den nächsten Tagen im Freistaat auf bis zu 38 Grad steigen. (Archivfoto)

Erfurt - Hitze steht den Menschen in Thüringen in den nächsten Tagen bevor. Während die Temperaturen am Montag noch um die 30 Grad liegen, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zur Mitte der Woche bis zu 38 Grad. Die Nächte bieten dafür Abkühlung und Gelegenheit zum Durchlüften.

Am Montag erwartet der DWD im Freistaat reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen steigen demnach auf 28 Grad in Nordthüringen und bis zu 32 Grad südlich des Thüringer Waldes. Im Bergland bleibt es mit maximal 25 bis 28 Grad etwas kühler. Nachts ist der Himmel wolkenlos. Es kühlt deutlich ab auf Tiefstwerte zwischen 16 und 10 Grad.

Trockene Hitze und Sonne pur bringt der Dienstag. Die Wetterexperten rechnen mit einer starken Wärmebelastung und hohen Temperaturen, die in der Spitze 33 bis 36 Grad erreichen. In Südthüringen kann es dem DWD zufolge mit geringer Wahrscheinlichkeit einzelne Hitzegewitter geben. Im Bergland liegen die Höchstwerte zwischen 29 und 32 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf 21 bis 15 Grad.

Noch wärmer wird es laut DWD am Mittwoch: Bei reichlich Sonne und wenigen Quellwolken steigen die Temperaturen im Freistaat auf 35 bis 38 Grad. Selbst im Bergland liegen die Höchstwerte zwischen 31 und 35 Grad.