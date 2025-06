Mit drei 7:0-Siegen in Serie sicherten sich die Eisbären den Titel gegen Köln. Die Chance auf eine kleine Revanche gibt es für die Rheinländer schnell in der neuen Saison.

Berlin - Für Titelverteidiger Eisbären Berlin kommt es schon am 2. Spieltag der neuen Saison zur ersten Final-Neuauflage gegen die Kölner Haie. Am 14. September (16.30 Uhr) treten die Hauptstädter in der Rhein-Metropole an, wie die Liga mitteilte.

Die Serie um den Titel im April hatten die Berliner klar mit 4:1 gewonnen, die letzten drei Parteien jeweils mit 7:0. Am 3. Spieltag geht es für die Eisbären am 19. September im Klassiker auswärts gegen die Adler Mannheim. Zum Abschluss der Hauptrunde empfangen die Berliner den Rivalen aus München in der Arena am Ostbahnhof (15. März 2026).

Schon in der vergangenen Woche hatte die DEL das Eröffnungsspiel angekündigt. Am 9. September (19.30 Uhr) treffen die Eisbären in eigener Halle auf den Liga-Neuling Dresdner Eislöwen.