Auf dem Dach einer Hochhaus-Baustelle bricht am Morgen ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit rund 130 Leuten vor Ort. Noch ist der Einsatz nicht beendet.

Berlin - Auf dem Dach der Baustelle des John Jahr Hauses in Berlin ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. „Es gibt zum jetzigen Stand keine Verletzten. Wir sind sehr froh, dass die Feuerwehr alles so schnell und gut unter Kontrolle gebracht hat“, sagte Josef Girshovich, Sprecher der Hamburger Eigentümerfamilie Jahr, der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand auf dem Dach gelöscht, nun werde aber noch geprüft, ob er sich möglicherweise im Innern des Gebäudes ausgebreitet hat.

Bauarbeiter brachten sich in Sicherheit

Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Polizei übernommen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Die Hochhausbaustelle befindet sich an der Ecke Kurfürstenstraße/An der Urania. Das Haus hat laut dem Sprecher der Eigentümer 17 Etagen und ist etwa 70 Meter hoch.

Die Feuerwehr ist laut einem Sprecher mit etwa 130 Einsatzkräften vor Ort. „Wir wurden um 8.26 Uhr alarmiert“, sagte der Sprecher. Dunkler Rauch stieg auf, der weit über die Baustelle hinaus zu sehen war. Es kam am Morgen außerdem zu Explosionen auf dem Dach, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Bauarbeiter brachten sich mit einem Außenfahrstuhl in Sicherheit. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Das John Jahr Haus wurde vom deutsch-amerikanischen Büro Barkow Leibinger entworfen. Aus dem Büro stammen auch die Pläne für die Hauptverwaltung von Total am Hauptbahnhof und den Estrel Tower - Berlins ersten Wolkenkratzer in Neukölln.