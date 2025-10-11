Die Wetter-Aussichten für Berlin und Brandenburg bleiben erst einmal trüb. Wann lässt sich die Sonne wieder blicken?

Wolken prägen das Wochenende in Berlin und Brandenburg – meist ist es trocken, aber nur selten sonnig. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Nach einem oft grauen Start in das Wochenende bleibt es in Berlin und Brandenburg auch tagsüber meist dicht bewölkt. Nur vereinzelt zeigen sich Wolkenlücken, Regen fällt jedoch kaum, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus Westen und lässt am Abend nach.

In der Nacht zu Sonntag überwiegen weiterhin die Wolken, es bleibt aber größtenteils niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 9 Grad.

Am Sonntag bleibt es dann wieder größtenteils bedeckt, örtlich kann es etwas regnen. Zum Abend sind den Angaben zufolge vereinzelt Auflockerungen möglich. Mit 14 bis 16 Grad wird es etwas kühler, der Wind dreht von West auf Nordwest.

Zum Wochenbeginn zeigt sich die Sonne wieder gelegentlich. Am Montag bleibt es trocken und mit bis zu 17 Grad weiterhin mild. In der Nacht kann es lokal Bodenfrost geben.