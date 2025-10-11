Wildtierfans kommen in der Schorfheide voll auf ihre Kosten: Bei einer Wolfsnacht können Hirsch, Otter und Wolf bei Nacht erlebt werden. Beim Hirschfest können Eicheln und Kastanien abgegeben werden.

Schorfheide - Der Wildpark in der Schorfheide lädt heute Abend zur Wildtierfütterung in der Dunkelheit ein. Bei der langen offenen Wolfsnacht können Familien Hirsche, Otter und Wölfe aus nächster Nähe sehen, wie Leiterin Imke Heyter der Deutschen Presse-Agentur sagte. Um 20.00 Uhr beginnt ein Laternenumzug zu den Fütterungen; Laternen und Taschenlampen können mitgebracht werden.

Um 20.15 Uhr werden dann die Hirsche gefüttert. Die Tiere sind gerade in der Brunftzeit. Mit etwas Glück können die Besucher die Hirsche röhren hören, sagte Heyter. Danach geht es zu den Ottern und schließlich zu Wölfen, wo auch ein Vortrag geplant ist. Die Idee hinter den Fütterungen: Ein Bewusstsein für heimische Tiere zu schaffen. Gegen 22.00 Uhr sei eine Feuershow geplant, für Essen und Trinken sei gesorgt.

Hirschfest am Sonntag

Am Sonntag startet um 9.00 Uhr das traditionelle Hirschfest. Besucher können vorher gesammelte Eicheln und Kastanien abgeben. „Das ist tolles Winterfutter für unsere Tiere“, sagte Heyter. Fleißige Sammler erhalten eine Rotwildpatenschaft und eine Wildpark-Jahreskarte. Bei dem Fest erwarten die Besucher neben Musik auch Basteln und Kinderschminken. Auch weitere Fütterungen sind geplant.