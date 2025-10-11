Der Wagen eines Ehepaares kollidiert bei Gifhorn aus ungeklärter Ursache mit einem Sattelzug. Der Fahrer überlebt den Unfall nicht. Nach Polizeiangaben war das Paar auf der Heimreise aus dem Urlaub.

Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 49-Jährigen feststellen. (Symbolbild)

Gifhorn - Auf der Heimreise aus dem Urlaub ist ein 49-Jähriger bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf der B4 im Landkreis Gifhorn gestorben. Ein Notarzt konnte am Morgen nur noch den Tod des eingeklemmten Mannes feststellen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Die Beifahrerin, die Ehefrau des Fahrers, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute befreiten die 51-Jährige in Höhe Gifhorn-Gamsen aus dem Fahrzeugwrack. Rettungskräfte brachten auch den 55 Jahre alten Sattelzugfahrer leicht verletzt in ein Klinikum.

Das Ehepaar war nach Polizeiangaben auf dem Heimweg aus dem Urlaub. „Besonders tragisch daran ist, dass die Töchter der Familie des Verstorbenen vorweg gefahren sind“, sagt der Polizeisprecher. Sie hätten unmittelbar gesehen, wie ihre Eltern verunglückten. Seelsorger betreuten die Töchter nun.

Nach Angaben des Polizeisprechers geriet das Auto des Paares gegen 5.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Lkw zusammen, der Holz transportierte. Der Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, geriet mit seinem Sattelzug aber in den Seitenraum und rutschte in die Böschung.

Die Bergungsarbeiten des Lasters dauern noch an, die B4 ist dafür in Höhe Gifhorn-Gamsen gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist unklar.