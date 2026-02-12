Potsdam - In den kommenden Tagen ist in Berlin und Brandenburg immer wieder mit Regen und Schnee zu rechnen. Im Tagesverlauf ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bewölkt und es regnet zeitweise. Dabei sollen die Höchsttemperaturen im Norden Brandenburgs 3 bis 6 Grad und im Süden 7 bis 10 Grad betragen.

Es regnet in der Nacht zum Freitag, wobei der Niederschlag in der Nordhälfte in den späten Nachtstunden in Schnee übergeht. Auch Glättegefahr bestehe dann. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf Tiefstwerte von 4 bis 0 Grad zurück.

Am Freitag bleibt es laut DWD-Prognose bewölkt und die Niederschläge fallen teils als Regen und teils als Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 7 Grad. Auch in der Nacht zum Samstag kann es gebietsweise schneien, wie es hieß. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 2 Grad. Auch am Samstag soll es viele Wolken und etwas Schneefall geben. Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen von 0 bis 2 Grad.