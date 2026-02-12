Ausgerechnet in einem Krankenhaus bricht ein Feuer aus: Patienten müssen ein Gebäude verlassen, mehrere Feuerwehren werden alarmiert.

Liebenburg - Der Brand eines Krankenhauses in Liebenburg im Landkreis Goslar ist offensichtlich glimpflich ausgegangen. Verletzt worden sei niemand, die Patienten hätten das Gebäude verlassen müssen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Wie viele Patienten die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik verlassen mussten, war zunächst unklar. Von dem Feuer betroffen war das Dach eines Gebäudes des Krankenhauses - dort war eine Photovoltaikanlage installiert.

Am späten Mittwochnachmittag wurde nach Angaben des Sprechers der Alarm ausgelöst, mehrere Feuerwehren wurden alarmiert. Die Photovoltaikanlage wurde demontiert, Teile des Daches wurden geöffnet, um Brandnester auszuschließen. Am späten Mittwochabend war das Feuer gelöscht. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.