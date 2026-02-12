Rennrodlerin Dajana Eitberger holt Silber und sorgt für ein Wintermärchen. Auch zwei weitere Olympia-Hoffnungen aus Thüringen waren in Italien auf Kufen unterwegs.

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat Rennrodlerin Dajana Eitberger vom RC Ilmenau zur Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen gratuliert. Es sei ein Wintermärchen mit Happy End, sagte Voigt. Eitberger kröne mit der Silbermedaille im Doppelsitzer ihre außergewöhnliche Karriere. „Thüringen ist und bleibt ein starkes Land des Kufensports“, sagte Voigt weiter.

Mit Rodler Toni Eggert vom WSC Oberhof und Eisschnellläufer Finn Sonnekalb vom ESC Erfurt traten am Mittwoch zwei weitere Sportler aus Thüringen bei Olympia in Italien an, verpassten aber die Medaillenränge.