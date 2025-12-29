Nach einem Brand in einem Verwaltungsgebäude in Bad Langensalza bleibt die Ursache unklar. Die Polizei rät, das Gebiet zu umfahren. Verletzte wurden bisher nicht gemeldet.

Bad Langensalza - In Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) ist in den frühen Morgenstunden ein Verwaltungsgebäude in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Mitarbeiter das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Bislang ist unklar, wie es zu dem Brand gekommen ist. Verletzte gibt es nach bisherigen Informationen nicht.

Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern, den Bereich des Brandes vorerst zu umfahren. Auch in der Innenstadt von Bad Langensalza kommt es durch den Brand zu einer leichten Rauchbelastung. Größere Verkehrsbehinderungen gibt es derzeit jedoch nicht.