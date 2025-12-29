In Thüringen ist die Polizei gleich zweimal zu vermeintlichen Supermarkt-Einbrüchen ausgerückt. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass diese etwas ganz anderes vorhatten.

Friedrichroda/Bad Berka - In Thüringen wird die Polizei gleich zweimal zu vermeintlichen Einbrüchen in Supermärkte gerufen – tatsächlich wollten die Verdächtigen nur frühzeitig Feuerwerk kaufen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Vorfall am Sonntagabend in Friedrichroda (Landkreis Gotha). Anwohner hatten zwei Männer vor einem Supermarkt für mögliche Einbrecher gehalten und die Polizei verständigt. Wie sich herausstellte, kampierten die beiden jungen Männer mit Teekannen und Decken lediglich vor dem Laden und warteten auf die Öffnung, um als Erste Silvesterfeuerwerk kaufen zu können.

Aus demselben Grund kontrollierten Polizisten in den frühen Morgenstunden in Bad Berka (Weimarer Land) drei junge Männer auf einem Supermarkt-Parkplatz. Auch sie hatten sich frühzeitig vor dem Supermarkt eingefunden, um beim Start des Feuerwerksverkaufs gleich zuschlagen zu können.