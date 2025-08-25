Theater mit stärkeren Emotionen als im Fernsehen - das war die Ansage von Theaterleiter Chavaz bei seinem Amtsantritt 2022. Das scheint bei Publikum und Verwaltung anzukommen.

Magdeburg - Der Generalintendant des Theaters Magdeburg, Julian Chavaz, bleibt bis mindestens 2032 Leiter des Theaters. Wie eine Sprecherin mitteilte, hat die Stadt den Vertrag mit dem Theatermacher zunächst um weitere fünf Jahre verlängert. Der 43-Jährige leitet seit dem Jahr 2022 das Theater mit den vier Sparten Schauspiel, Konzert, Ballett und Musiktheater.

Chavez wurde in der Schweiz in Bern geboren. Er setze bereits in seiner ersten Amtszeit auf die Förderung junger Talente. „Wir müssen starke Bilder entwickeln, wir müssen Geschichten erzählen, die man bestimmt nicht mit solchen großen Emotionen auf dem Fernseher erleben kann“, sagte Chavaz vor seinem Amtsantritt.

Letztes Jahr war das erfolgreichste in der Geschichte des Theaters

Besondere Projekte zu seiner ersten Amtszeit war unter anderem eine Zusammenarbeit mit Fußballfans des 1. FC Magdeburg für gemeinsame Gesangsauftritte und die Gründung eines KI-Instituts mit der Universität Magdeburg, um das Zusammenspiel von Kunst und Künstlicher Intelligenz auszuloten. Das vergangene Jahr war das erfolgreichste in der bisherigen Geschichte des Theaters Magdeburg. Die Auslastung lag bei 85,7 Prozent, die Einnahmen betrugen 3,4 Millionen Euro.