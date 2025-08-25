Ein Mann randaliert nach Angaben der Behörden auf einem Balkon in Dresden, die Polizei greift ein. Bei der Fixierung stirbt er – die Todesursache ist bislang ungeklärt.

Dresden - Bei einem Polizeieinsatz in Dresden ist ein 40-Jähriger während einer Fixierung durch Beamte gestorben. Der Mann randalierte am Donnerstagmittag auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses und warf Gegenstände hinunter, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgslos

Die Polizisten hätten ihn nicht zu „kooperativem Verhalten“ bewegen können. Daher habe er fixiert werden müssen, unter anderem um ihm Handfesseln anzulegen. Als der Mann dabei bewusstlos wurde, leiteten die Einsatzkräfte den Angaben nach unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Der Notarzt, der bereits zuvor zur Prüfung einer Zwangseinweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus gerufen wurde, führte die Maßnahmen fort, sie blieben den Angaben zufolge jedoch erfolglos.

Todesursache noch unklar

Woran der 40-Jährige starb, ist noch unklar. Bei der Obduktion der Leiche wurde demnach zunächst keine eindeutige Todesursache festgestellt, allerdings stehen noch Untersuchungsergebnisse aus. Unter anderem wird noch geklärt, ob der Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, wie es in einer Mitteilung heißt. Es gebe bislang „keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte“ dafür, dass die Handlungen einer der beteiligten Polizisten den Tod des Mannes verursacht hätten.