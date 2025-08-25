Kreischa - Bei einer Explosion im Keller eines Hauses in Kreischa (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist eine 83 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Nach den ersten Ermittlungen führte am Sonntagvormittag ein Defekt an einem Gasherd im Keller zu einer Verpuffung. Zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Angaben vor.