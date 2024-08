Hildesheim - Wegen versuchten Mordes muss sich ein 24-Jähriger seit heute vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, im Februar in Peine zwei Schüsse auf einen damals 29-Jährigen abgefeuert zu haben. Der Angeklagte soll sich während eines Gesprächs zurückfallen lassen und dann geschossen haben. Ein Schuss traf den 29-Jährigen in den Oberschenkel, der zweite in den Rücken, als das Opfer schon am Boden gelegen haben soll. Der erheblich verletzte Mann musste operiert werden.

Der 24-jährige Deutsche flüchtete zunächst und wurde rund 14 Tage später nach intensiver Fahndung festgenommen. Wie ein Gerichtssprecher sagte, wurde am ersten Prozesstag nur die Anklageschrift verlesen. Der 29-Jährige tritt als Nebenkläger auf. Mitangeklagt ist ein 27-Jähriger wegen Strafvereitelung. Er soll den mutmaßlichen Täter mit dem Auto in der Nähe des Tatorts abgeholt und ihm geholfen haben unterzutauchen.