Wegen winterlicher Straßenverhältnisse kann es im Linienverkehr in Sachsen zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Was Fahrgäste jetzt wissen sollten.

Leipzig/Dresden - Der starke morgendliche Schneefall und Straßenglätte beeinträchtigen den ÖPNV in Leipzig und Dresden. Aufgrund der aktuellen Wetterlage, könne es zu kurzfristigen Störungen, Verspätungen und auch Ausfällen im Linienverkehr kommen, hieß es auf Anfrage bei den Verkehrsbetrieben. Betroffen ist vor allem der Busverkehr.