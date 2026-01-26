weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Nahverkehr in Berlin: Ringbahn fährt nach Sperrung im Süden wieder durchgehend

Nahverkehr in Berlin Ringbahn fährt nach Sperrung im Süden wieder durchgehend

Die Ringbahn war am Morgen zwischen Südkreuz und Hermannstraße unterbrochen. Inzwischen fahren die Züge wieder. Mit der Witterung hatten die Einschränkungen nichts zu tun.

Von dpa 26.01.2026, 08:54
Nach einer Unterbrechung der Ringbahn im Berliner Süden fahren die Züge inzwischen wieder durchgehend. (Archivbild)
Nach einer Unterbrechung der Ringbahn im Berliner Süden fahren die Züge inzwischen wieder durchgehend. (Archivbild) Paul Zinken/dpa

Berlin - Die Sperrung der Berliner Ringbahn zwischen Südkreuz und Hermannstraße ist aufgehoben. Die Linien S41 und S42 fahren wieder durchgehend, wie ein S-Bahnsprecher sagte. Wegen eines Schadens am Gleis war die Verbindung zwischen den Stationen am Morgen unterbrochen. Mit der Witterung hatten die Einschränkungen den Angaben zufolge aber nichts zu tun.