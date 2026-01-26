Die Ringbahn war am Morgen zwischen Südkreuz und Hermannstraße unterbrochen. Inzwischen fahren die Züge wieder. Mit der Witterung hatten die Einschränkungen nichts zu tun.

Berlin - Die Sperrung der Berliner Ringbahn zwischen Südkreuz und Hermannstraße ist aufgehoben. Die Linien S41 und S42 fahren wieder durchgehend, wie ein S-Bahnsprecher sagte. Wegen eines Schadens am Gleis war die Verbindung zwischen den Stationen am Morgen unterbrochen. Mit der Witterung hatten die Einschränkungen den Angaben zufolge aber nichts zu tun.