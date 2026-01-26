Trotz schwieriger Bedingungen sind Busse und Bahnen in Bremen unterwegs. Was Fahrgäste jetzt beachten sollten, um nicht in der Kälte zu warten.

Bremen - Fahrgäste im Bremer Nahverkehr brauchen wegen Schnees und Glätte viel Geduld. Auf einigen Linien komme es zu „spürbaren Verspätungen“, teilte ein Sprecher der Bremer Straßenbahn AG mit. Busse und Straßenbahnen seien aber weiter im Einsatz. Fahrgäste sollten sich am besten online über ihre Verbindungen informieren, um unnötige Wartezeiten in der Kälte zu vermeiden.