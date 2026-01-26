Plötzlich spiegelglatte Straßen: In Thüringen häufen sich Unfälle durch Blitzeis. Die Polizei mahnt dringend zu mehr Vorsicht.

Erfurt - Der Wintereinbruch hat in Thüringen zu zahlreichen witterungsbedingte Verkehrsunfällen geführt. Gefrierender Regen und Schneefälle verwandelte die Straßen in spiegelglatte Flächen. Alleine auf den Autobahnen ereigneten sich seit Sonntagabend 30 Verkehrsunfälle, wie die Autobahnpolizeiinspektion mitteilte. Bei vier Unfällen wurden vier Personen leicht verletzt.

Auch in Erfurt und im Landkreis Sömmerda gab es zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurden insgesamt 21 Unfälle im Zusammenhang mit Glätte registriert, teilte die Landespolizeiinspektion Erfurt mit.

Alleine in der Landeshauptstadt kam es auf den Fahrbahnen demnach zu 19 Unfällen. Im Landkreis Sömmerda wurden zwei Glätteunfälle bekannt. In beiden Regionen erschwerte plötzlich auftretendes Blitzeis die Verkehrslage. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei den Unfällen lediglich eine Person verletzt.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihr Fahrverhalten den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen. Wer kann, sollte bei Blitzeis und extremer Glätte auf unnötige Fahrten verzichten.