Ein Vermummter überfällt eine Tankstelle und erbeutet Bargeld. Dann flüchtet er. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Mann.

Hohen Neuendorf - Ein vermummter Mann hat in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) eine Tankstelle überfallen. Der Mann habe sich zunächst gewaltsam Zugang zu der Tankstelle verschafft, sagte ein Sprecher der Polizei. Danach bedrohte er den Mitarbeiter mit einem „pistolenähnlichen Gegenstand“ und forderte Bargeld. Kurz darauf nahm sich der Täter das Geld sowie Tabakwaren und verließ die Tankstelle zu Fuß.

Trotz umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieb die Suche der Polizei nach dem Mann bisher erfolglos. Die Polizei ermittelt nun.