Ein Mann möchte den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Doch er hat kein gültiges Ticket. Als er deshalb nicht mitfahren darf, versprüht er Pfefferspray.

Nottertal-Heilinger - Sieben Menschen sind in einem Bus im Unstrut-Hainich-Kreis durch Pfefferspray verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in Nottertal-Heilinger, wie die Polizei mitteilte. Alle Verletzten zwischen fünf und 47 Jahren wurden medizinisch versorgt.

Auslöser war ein 39-Jähriger, der beim Einsteigen an der Haltestelle Garnisionsstraße abgewiesen wurde, da er keinen gültigen Fahrschein besaß, hieß es. Daraufhin sprühte er Pfefferspray in den Bus und flüchtete. Die Polizei identifizierte den Mann kurz darauf. Ein Verfahren aufgrund gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

In Mühlhausen, nur wenige Kilometer entfernt, kam es am gleichen Tag zu einem ähnlichen Vorfall: Zwei Fahrgäste hatte einen Mitarbeiter eines Securitydienstes attackiert. Das Pfefferspray breitete sich im ganzen Bus aus, in dem sich auch Schulkinder befanden.