Am Abend hat in Berlin-Spandau eine Wohnung gebrannt. Drei Menschen wurden verletzt.

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr und die Polizei in Berlin mitteilten, wurde der 35-jährige Bewohner der Brandwohnung im Erdgeschoss sowie zwei weitere Hausbewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr wurden aus dem fünfgeschossigen Wohnhaus in der Feldstraße bei dem Feuer am Sonntagabend zehn Bewohner unter Anwendung von Schutzhauben in Sicherheit gebracht.