Storkow/Warschau - Die Verletzten bei dem Bus-Unfall in Brandenburg auf der Autobahn 12 bei Storkow (Landkreis Oder-Spree) sind nach Angaben von Polens Polizei alle polnische Staatsbürger. Es handele sich um Arbeitnehmer eines deutschen Unternehmens, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidienststelle in Gorzow Wielkopolski am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. Es sei bislang nicht bekannt, welchem Unternehmen der verunglückte Reisebus gehöre. Polens Konsul Marcin Krol sagte dem Sender TVN24, der Bus habe polnische Kennzeichen.

Der Reisebus aus Polen war mit einem Lastwagen auf der A12 zwischen Storkow und Friedersdorf (Landkreis Dahme-Spreewald) kollidiert. Der Katastrophenschutz war vor Ort. Auch Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Polnische Polizisten sind ebenfalls an der Unglücksstelle. Die A12 wurde an der Unfallstelle voll gesperrt.