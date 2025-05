Joshua Kimmich in klatschnasser Hose und Harry Kane als Anheizer: Die Bayern feiern ihren 34. Bundesliga-Titel ausgiebig. Im Gegensatz zu ihren Fans.

Partytier Kane feiert Titelerlösung: „We are the champions“

München - Mit einer wilden Titel-Sause im Münchner Nobelrestaurant Käfer haben die Bayern-Profis um Partytier Harry Kane bis in die Nacht gefeiert. Bei Party-Klassikern in Dauerschleife und einigen alkoholischen Getränken zelebrierte der deutsche Fußball-Rekordmeister seinen 34. Bundesliga-Titel ausgelassen.

Vor allem Kane mutierte nach seiner Titelerlösung zum Feierbiest und gewährte seinen über 17 Millionen Follower auf der Internetplattform Instagram Einblicke ins Innere des Promi-Lokals. So schmetterte der englische Nationalspieler Arm in Arm mit DFB-Kapitän Joshua Kimmich und Eric Dier Hits wie „Sweet Caroline“ oder „Take Me Home, Country Roads“.

Statt einer Bierdusche bekam der Torjäger dem Etablissement entsprechend ein paar Sektspritzer ab. „Von Herzen gönnen wir alle diesen Titel nicht zuletzt Harry Kane, der bereits sagenhafte 80 Tore für uns erzielt hat und der allen gezeigt hat: Kane kann Titel!“, kommentierte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Champagner und nasse Hosen

Nach und nach trudelten immer mehr Bayern-Profis ein. So gesellten sich im Laufe des Abends auch Serge Gnabry, Jamal Musiala oder Leon Goretzka zu den Feierwütigen. Es war bereits nach 22.00 Uhr und die Gästeliste füllte sich immer mehr. Auch Sportdirektor Christoph Freund kam noch mit dem Taxi.

Auch Stunden, nachdem die Bayern die nationale Fußballkrone durch Leverkusens Patzer zurückerobert hatten, drangen aus dem Lokal Party-Hits. Auf Schnappschüssen, die Kane online stellte, posierte Kimmich in klatschnasser Hose und mit einer überdimensionalen Champagner-Flasche, während Dier schon das nächste Getränk öffnete.

Fans feiern keine Party: Ruhe auf dem Marienplatz

So feuchtfröhlich es im Restaurant einherging, so ruhig war es draußen. Auf dem Marienplatz war keine Spur von Bayern-Fans. Und auch rund um die Münchner Freiheit war es erstaunlich leer und ruhig nach einem Meistertitel. Keine Autokorsos, keine Fans, keine Party.

Vor dem Käfer hatten sich am späten Abend rund 30 Bayern-Anhänger eingefunden, die mit Autogrammen und Selfies belohnt wurden. Die Türen blieben für die Fans aber verschlossen. Nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag dürfte die ganze Bayern-Familie dann zusammen in der Allianz Arena feiern.