Magdeburg - Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle auf der Autobahn 2 hat die Polizei knapp 100 Verstöße festgestellt. Die Beamten hätten 47 Anzeigen erstattet, weil die Fahrer mutmaßlich unter Betäubungsmitteln unterwegs waren, einmal bestand der Verdacht des Fahrens unter Alkohol, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Acht Anzeigen wurden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Zudem gab es etwa Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Urkundenfälschung.

An der A2-Kontrolle nahe Magdeburg waren zwischen Donnerstag 20.00 Uhr bis Freitag, 04.00 Uhr Beamte aus verschiedenen Bundesländern, der Schweiz und den Niederlanden sowie der Zoll beteiligt. Sie hielten den Angaben zufolge knapp 580 Fahrzeuge an.

Es war der dritte Kontrolltag bei dem insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer in den Blick genommen wurde, ähnliche Aktionen hatte es am Dienstag in Magdeburg und am Mittwoch in Halle gegeben. Zur Bilanz hieß es, es seien insgesamt 1569 Fahrzeuge kontrolliert worden. Dabei seien 119 fahruntüchtige Personen festgestellt worden, gegen die Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden seien. Deutlich mehr Anzeigen wurden erstattet.

Die A2 ist aufgrund der Vielzahl an schweren Verkehrsunfällen im besonderen Fokus der Polizei. Wie aus einer Übersicht des Innenministeriums über die Verkehrsunfälle auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt hervorgeht, kamen im vergangenen Jahr auf der A2 mit Abstand die meisten Menschen zu Schaden. Bei 1145 Unfällen gab es demnach 335 verunglückte Personen, davon wurden 12 Menschen getötet und 71 schwer verletzt.