Verkehr rollt auch in Berlin und Brandenburg wieder an

Berlin - Nach den bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Verkehr sollen die Züge auch in Berlin und Brandenburg am Dienstag wieder rollen. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr in den beiden Bundesländern war bereits am Montagnachmittag teilweise wieder angelaufen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Nach dem Streik der EVG am Montag rechnet die Bahn am Dienstagmorgen mit einem weitgehend normalen Betrieb. Einige ICE- und IC-Züge sowie das Personal müssen aber erst dort hinkommen, wo sie gebraucht werden.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte gemeinsam mit Verdi für Montag zu bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Verkehr aufgerufen. In Berlin und Brandenburg kam der Regional- und S-Bahnverkehr weitgehend zum Erliegen. Die kommunalen Verkehrsunternehmen wie die BVG in Berlin waren nicht betroffen. Busse, U- und Straßenbahnen fuhren ohne Einschränkungen.

Der Flughafen BER war ebenfalls nicht direkt betroffen. Allerdings fielen dort aufgrund des Warnstreiks an anderen Flughäfen einige Flüge aus. Für Dienstag gehen die Betreiber von einem normalen Betrieb ohne Einschränkungen aus.