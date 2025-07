Seevetal - Nach einer mehr als einwöchigen Sperrung läuft der Verkehr auf der Autobahn 7 am Horster Dreieck wieder in Richtung Norden. Die Sperrung wurde am Mittag aufgehoben, teilte die Autobahngesellschaft des Bundes in Hamburg mit. Die Schäden seien durch die Sanierungsarbeiten kurzfristig behoben worden.

Am Donnerstag vergangener Woche wurde die Autobahnbrücke bei Seevetal südlich von Hamburg wegen Schäden im Beton in Richtung Schleswig-Holstein gesperrt. Am Horster Dreieck führt die A7 über die A1.