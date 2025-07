Schüsse in der Bergmannstraße in Berlin: Ein 26 Jahre alter Mann wird getroffen. Die Verdächtigen sind auf der Flucht.

Mann in Berlin-Kreuzberg angeschossen

Die Polizei wurde in die Bergmannstraße gerufen. (Symbolbild)

Berlin - Ein 26 Jahre alter Mann ist in der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg angeschossen worden. Er sei in ein Krankenhaus gekommen, Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Demnach wurde der Mann aus einer Gruppe von vier Verdächtigen heraus angeschossen. Wer von den zwei Männern und zwei Frauen geschossen habe, werde noch ermittelt. Alle vier seien vom Tatort geflüchtet. Die Bergmannstraße war während des Polizeieinsatzes gesperrt.