Rio de Janeiro - Bayer Leverkusen hat gegen eine Junioren-Mannschaft das erste Spiel unter seinem neuen Trainer Erik ten Hag deutlich verloren. Im Trainingslager in Brasilien unterlag der Fußball-Bundesligist der U20 von Flamengo in einem Testspiel in Rio de Janeiro mit 1:5 (0:4).

Bereits in der zweiten Spielminute musste Neuzugang Mark Flekken erstmals hinter sich greifen, als Lorran für die frühe Führung der Gastgeber sorgte. Kurz darauf setzte sich Matheus Goncalves sehenswert gegen die Leverkusener Abwehr durch und spielte scharf in den Strafraum. Verteidiger Arthur versuchte zu klären, beförderte den Ball jedoch unglücklich ins eigene Tor (10. Minute).

Trainer ten Hag reagierte früh und brachte bereits nach knapp einer halben Stunde Dauerreservist Niklas Lomb für Flekken ins Spiel. Doch auch Lomb konnte weitere Gegentreffer nicht verhindern: Goncalves (39.), Pedro Leao (45.+4) und der eingewechselte Gusttavo (55.) erhöhten für Flamengo.

Eine halbe Stunde vor dem Ende wechselte ten Hag erneut den Torhüter und brachte Lukas Hradecky für Lomb. Außerdem kamen unter anderem Granit Xhaka, Exequiel Palacios, Alejandro Grimaldo, Robert Andrich, Nathan Tella und Edmond Tapsoba in die Partie. Der ebenfalls eingewechselte erst 17 Jahre alte Montrell Culbreath erzielte den Ehrentreffer für die Werkself (70.).