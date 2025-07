Lüneburg - Dank einer Fahrkartenkontrolle ist ein mutmaßlicher Räuber am Lüneburger Hauptbahnhof festgenommen worden. Der 22-Jährige habe in einem ICE auf der Fahrt von Kassel nach Hamburg versucht, mit einer Fahrkarte zu betrügen, teilte die Bundespolizei mit. Die Schaffnerin verständigte demnach am Donnerstag die Beamten, die beim Halt des Zuges in Lüneburg feststellten, dass der Mann unter anderem wegen Raubes gesucht wurde.

Den Angaben zufolge lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Köln wegen Raubes gegen ihn vor. Außerdem sei der Mann von der Staatsanwaltschaft Köln und der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Angriffen auf Polizeibeamte gesucht worden. Zudem habe die Niederlande eine europaweite Fahndung eingeleitet, die auf eine Rückführung des Algeriers in sein Heimatland abziele.

Das Amtsgericht Lüneburg habe den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet, der Mann sei in eine Justizvollzugsanstalt gekommen, hieß es weiter. Nun werde außerdem wegen unerlaubten Aufenthalts und Betrugs gegen ihn ermittelt.