Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke gekauft hat, kann dafür in mehreren Brandenburger Städten den dritten Advent nutzen. Auch wenn es ein Sonntag ist.

Guben/Rathenow - In mehreren Brandenburger Städten haben am dritten Advent (14. Dezember) viele Geschäfte zum Einkaufen geöffnet. In Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder), Guben (Landkreis Spree-Neiße), Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), Potsdam, Rathenow (Havelland) und Wildau (Dahme-Spreewald) steht ein verkaufsoffener Sonntag an, teilte der Handelsverband Berlin-Brandenburg mit. Dann bietet es sich zum Beispiel an, den Einkauf mit dem Besuch eines Weihnachtsmarktes zu verbinden.

Am vierten Advent (21. Dezember) haben dem Handelsverband zufolge Geschäfte in Cottbus und Dallgow-Döberitz (Potsdam-Mittelmark) geöffnet. Dann steht auch in Berlin ein verkaufsoffener Sonntag an. Am 28. Dezember haben in Schönefeld (Dahme-Spreewald) die Läden geöffnet.