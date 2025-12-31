Im Sommer hat die Sanierung des Stadtbades in Halle begonnen. Bis 2028 wird das historische Denkmal wieder auf Vordermann gebracht. Aber nicht alle Teile werden saniert.

Halle - Für die Sanierung historischer Malereien im Stadtbad in Halle (Saale) hat ein Verein mehr als 50.000 Euro Spenden gesammelt. Das sei ein deutliches Zeichen dafür, dass dieses besondere Denkmal nicht nur erhalten, sondern auch wieder seinem ursprünglichen Zweck zugeführt werden sollte, teilte der Förderverein Zukunft Stadtbad Halle mit. Dem Verein geht es vor allem um die Sicherung des Irisch-Römischen Bades. Es sei schmerzlich, dass der Bereich nicht saniert werde, da immer noch Pläne zur Umnutzung bestünden.

Ende Juni hat die Sanierung des Stadtbades Halle begonnen. Das Gebäude wurde 1916 eröffnet und ist im Jugendstil erbaut. Es gilt laut Stadt deutschlandweit als einzigartiges Denkmal. Bis 2028 wird es denkmalgerecht saniert. Dafür sind Investitionen von rund 27,3 Millionen Euro angesetzt.