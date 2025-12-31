Ein Feuer in einem Müllhaufen greift auf ein Mehrfamilienhaus in Braunschweig über. Sechs Menschen können sich nicht selbst aus ihren Wohnungen befreien - darunter auch zwei Kinder.

Braunschweig - Sechs Menschen sind von der Feuerwehr in Braunschweig aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet worden - darunter auch zwei Kinder. Das Feuer sei in einem Sperrmüllhaufen auf der Rückseite des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Die Flammen sprangen demnach auf ein Gerüst und einen Dachüberstand über und brachten mehrere Scheiben zum Platzen.

Die sechs Menschen wurden laut Feuerwehr am Dienstagabend über eine Drehleiter aus dem Haus gerettet. Alle blieben unverletzt. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.