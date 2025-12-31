Berlin - Ein Ehepaar im Alter von 83 und 84 Jahren ist in einem Einfamilienhaus in Berlin-Tegel tot aufgefunden worden. Eine Zeugin habe die beiden am Silvestermorgen kurz nach 10.00 Uhr leblos entdeckt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Nach ersten Erkenntnissen werde vermutet, dass der 83-jährige Mann zunächst seine Frau und dann sich selbst getötet habe. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts habe die weiteren Ermittlungen übernommen.