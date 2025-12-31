Böse Überraschung zwischen den Jahren auf einer privaten Baumplantage in Löbau. Unbekannte zerstören eine Vielzahl von Bäumen, der Schaden ist hoch.

Löbau - Eine Baumplantage in Löbau (Landkreis Görlitz) ist Opfer von Vandalismus geworden. Unbekannte Täter zerstörten auf dem von einem Zaun umgebenen Grundstück eine Vielzahl von kleinen und mittelgroßen Bäumen, wie die Polizei mitteilte. Vor allem Birken und Douglasien seien betroffen, hieß es.

Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei auf 10.000 Euro. Die Täter hatten den Angaben zufolge zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag und dem 30. Dezember zwei Felder des Maschendrahtzauns durchtrennt und sich so Zugang zu dem Gelände verschafft.