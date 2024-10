Kai Wegner übergibt im Roten Rathaus den Verdienstorden des Landes Berlin an Bernd Schiphorst, Manager und ehemaliger Hertha-Präsident.

Berlin - Zwölf Berlinerinnen und Berliner sind mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet worden. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CD) übergab den Orden im Festsaal des Roten Rathauses an elf Bürgerinnen und Bürger für ihr Engagement für die Stadt, das Land und die Demokratie. Einer der Ordensträger war bereits vorab ausgezeichnet worden. „Demokratie muss tagtäglich gelebt und verteidigt werden“, sagte Wegner laut Pressemitteilung.

Die Ordensträger sind Elio Adler, Christiane Arp, Derviş Hizarci, Tina Krone, Maren Kroymann, Mandy Mangler, Uta Rinklebe, Bernd Schiphorst, Eva Schumann, Eric Schweitzer, Katja Urbatsch und Jürgen Karl Uchtmann.

Uchtmann bekam den Orden bereits am 13. September in einer Abschiedszeremonie als Kommandant des Landeskommandos Berlin der Bundeswehr verliehen. Er habe die Gesamtverantwortung für den Corona-Einsatz der Bundeswehr in Berlin getragen, teilte das Presse- und Informationsamt des Landes Berlin mit.

Derviş Hizarci etwa engagiert sich seit mehr als 15 Jahren gegen Antisemitismus und für den jüdisch-muslimischen Dialog. Er habe aus dem Verein Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus eine internationale angesehen Einrichtung entwickelt, so das Presse- und Informationsamt. Hizarci ist seit 2019 im Expertenrat des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen den Antisemitismus.

Gegen Diskriminierung und für Demokratie

Mandy Mangler ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum und leitet als Teil einer Doppelspitze die gynäkologische Klinik im Vivantes Klinikum Neukölln. In ihrem Podcast „Gyncast“ enttabuisiere sie frauenspezifische Gesundheitsthemen. Zu ihren zentralen Anliegen gehöre Geschlechtergerechtigkeit in der Medizin und der Einsatz als Mentorin für junge Ärztinnen.

Katja Urbatsch ist Geschäftsführerin der Initiative ArbeiterKind.de, deren Ziel es ist, Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nicht studiert haben, zur Aufnahme eines Studiums zu motivieren und sie bis zum Abschluss beratend zu begleiten.

Die Kabarettistin Maren Kroymann setzt sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen in Film und Fernsehen ein. Der als ehrenamtlicher Präsident von Hertha BSC tätige Bernd Schiphorst gründete das medianet berlinbrandenburg e.V., um die Ansiedlung und Vernetzung der Region für die Medienwirtschaft zu fördern.

Die anderen Preisträger engagierten sich beispielsweise gegen Diskriminierung und Extremismus, für oppositionelle Gruppen in der DDR, kulturelle Bildung und Demokratieförderung von Kindern, Opferhilfe oder den Klimaschutz.