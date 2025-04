Varel - Beim Zusammenprall eines Motorrads mit einem Auto sind in Varel (Landkreis Friesland) beide Fahrer schwer verletzt worden. Der 27-jährige Motorradfahrer sei am Sonntagnachmittag in einer Rechtskurve nach links von seinem Fahrstreifen abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Bike sei dann seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Der 26 Jahre alte Autofahrer und der Motorradfahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.