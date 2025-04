Mehrere Stichverletzungen erleidet ein Mann in Marzahn. Tatverdächtig: seine Lebensgefährtin.

Bluttat in Marzahn

Berlin - Mit einem Messer soll eine Frau ihren Lebensgefährten in Berlin-Marzahn im Streit lebensgefährlich verletzt haben. Der 40-Jährige kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert, wie die Polizei mitteilte. Wieso es zu dem Streit am Samstagabend kam, war nicht bekannt. Dabei soll die Frau ihrem Partner mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Die 38-jährige, die zum Tatzeitpunkt betrunken war, wurde festgenommen.