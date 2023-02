Berlin - Bei seiner Festnahme hat sich ein Autoeinbrecher in Berlin-Neukölln massiv gewehrt und einem Polizisten die Hand gebrochen. Zwei weitere Polizisten wurden in der Nacht zu Donnerstag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 35-jährige Mann wurde nach Feststellung seiner Identität wieder freigelassen.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann gegen 0.45 Uhr in Britz mit einem Pflasterstein die Frontscheibe eines geparkten Autos einschlug. Als die Polizisten ihn festnehmen wollten, wehrte er sich heftig und trat und schlug um sich. Nur mit dem Einsatz von Pfefferspray habe er überwältigt werden können, so die Polizei. In der Tasche des Mannes fanden die Polizisten eine sogenannte Softairwaffe, also eine Pistole, mit der Farbpatronen verschossen werden können.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte: „Angesichts der unfassbaren Brutalität ist es für uns schwer zu ertragen, dass der Angreifer heute schon wieder auf freiem Fuß ist.“