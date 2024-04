Ein Karton vor dem Justizzentrum in Halle hat am Donnerstag die Polizei auf den Plan gerufen. Auch Spezialkräfte waren vor Ort.

Halle/Saale - Ein vor dem Justizzentrum in Halle/Saale abgestelltes Päckchen hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Beamte hätten aufgrund des verdächtigen Kartons am Nachmittag die Straße abgesperrt, wie die Polizei mitteilte. Evakuierungen seien nicht erfolgt. Zu dem Einsatz seien Spezialkräfte und auch ein Sprengstoffhund hinzugezogen worden. Bislang habe sich nichts Verdächtiges bestätigt, hieß es. Der Einsatz laufe noch. In dem Justizzentrum ist unter anderem das Amtsgericht Halle untergebracht.