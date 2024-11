„Soundtrack der Freiheit“ am Brandenburger Tor

Berlin - Die Feiern zum 35. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin haben am Samstag nach Angaben der Veranstalter mehr als 500.000 Besucher angezogen. Die historischen Ereignisse von 1989 und das Gefühl der grenzenlosen Freiheit seien von den Menschen bei verschiedensten Veranstaltungen und Aktionen „eindrucksvoll zelebriert“ worden, erklärte die landeseigene Kulturprojekte GmbH. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zeigte sich überzeugt, dass der Jubiläumstag in besonderer Erinnerung bleiben werde.

Berlin erinnerte an den Mauerfall unter anderem mit einer vier Kilometer langen Open-Air-Installation aus 5.000 Plakaten entlang des früheren Grenzverlaufs. Die Plakate, die bereits seit Freitag komplett zu sehen waren, hatten Kinder und Erwachsene unter dem Motto „Wir halten die Freiheit hoch“ gestaltet. Zu sehen waren auch Nachbildungen von Transparenten, die DDR-Bürger bei Demonstrationen im Wende-Herbst 1989 trugen.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten spielten 700 Profi- und Freizeitmusiker am Abend auf mehreren Bühnen, darunter vor dem Brandenburger Tor, synchron ein stimmungsvolles Konzert. Es erklang ein „Soundtrack der Freiheit“ mit verschiedenen Songs, die sich um Freiheit und Selbstbestimmung drehen.