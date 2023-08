Berlin - Zehntausende Haushalte im Osten Berlins werden am Dienstag kein warmes Wasser haben. Teile der Fernwärmetrasse müssten wegen nötiger Arbeiten von 7.00 Uhr bis 24.00 Uhr außer Betrieb genommen werden - und damit auch die Belieferung mit Warmwasser, teilte der Versorger Vattenfall am Sonntag mit. Betroffen seien rund 55.000 Haushalte in Teilen von Fennpfuhl und Alt-Hohenschönhausen, in großen Teilen von Weißensee, Prenzlauer Berg und Pankow sowie angrenzenden Teilen von Friedrichshain.

„Vattenfall nutzt die Sommerzeit für die Durchführung notwendiger Reparaturarbeiten, um das Fernwärmesystem für den Winter fit zu machen und eine sichere Wärmeversorgung gewährleisten zu können“, hieß es in einer Mitteilung. Das Vivantes Klinikum Friedrichshain sei ebenfalls betroffen, werde jedoch über eine Notversorgung mit der benötigten Wärme beliefert.