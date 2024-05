Erfurt - Das Durchschnittsalter von Vätern bei der Geburt ihrer Kinder liegt in Thüringen nach Behördenangaben bei durchschnittlich 34,8 Jahren. Das hat das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag anlässlich des anstehenden Vatertags am 9. Mai mitgeteilt. Die Zahl bezieht sich auf das Jahr 2022 und schließt sowohl neue Väter, als auch Männer, die zum wiederholten Mal Vater geworden sind, mit ein. Im Vorjahr lag das Durchschnittsalter der Väter ebenfalls bei 34,8 Jahren. An Christi Himmelfahrt wird jedes Jahr traditionell der Vatertag gefeiert. Vor allem in den neuen Bundesländern wird dieser Tag auch als "Männertag" bezeichnet. Zum 31.12.2022 war die Bevölkerung Thüringens laut Amt zu 49,4 Prozent männlich. In der Bevölkerungsgruppe ab dem 80. Lebensjahr waren Männer jedoch nur noch mit 37,5 Prozent vertreten, wie es hieß. Thüringer Männer starben im Jahr 2022 mit durchschnittlich 75,8 Jahren.