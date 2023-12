Im August hatte die 38-Jährige in einem Videoclip ihre Schwangerschaft bekanntgegeben. Jetzt hat die kleine Amora das Licht der Welt erblickt.

Los Angeles - US-Sängerin Ciara ist zum vierten Mal Mutter geworden. Die 38-Jährige postete ein Foto des kleinen Mädchens auf Instagram. „Wir lieben dich so sehr!“, schrieb sie dazu, samt Geburtsgewicht und dem Namen Amora Princess Wilson. Das Baby trägt zudem ein Mützchen mit der Aufschrift Amora.

Die Sängerin und ihr Ehemann, der Footballspieler Russell Wilson (35), haben bereits zwei gemeinsame Kinder: die sechsjährige Sienna Princess und den dreijährigen Sohn Win Harrison. Außerdem hat die Musikerin aus einer früheren Beziehung mit dem Rapper Future den neunjährigen Future Zahir.

Im August hatte Ciara in einem Videoclip ihren wachsenden Babybauch öffentlich gezeigt. In dem Schwarz-Weiß-Video auf Instagram tanzte sie vor einem großen Fenster zu ihrem neuen Lied „How We Roll“, dabei war ihr runder Bauch deutlich zu sehen.