Der FC Bayern will den auslaufenden Vertrag mit dem französischen Nationalspieler verlängern. Große Eile hat der Verteidiger nicht.

Salzburg - Der umworbene französische Nationalverteidiger Dayot Upamecano lässt seine Zukunft beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern weiter offen. „Für mich gibt es keinen Druck. Ich hoffe, es gibt bald eine Lösung. Ich habe keine Deadline“, sagte Upamecano nach dem 5:0 im Testspiel bei RB Salzburg mit Blick auf seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in München. Er habe einen Berater für diese Dinge.

Der 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Franzose ist international begehrt und könnte den deutschen Rekordmeister am Saisonende ablösefrei verlassen. Dass die Münchner zügig zu einer Vertragsverlängerung kommen wollen, stört den 27-Jährigen nicht. „Alles gut. Ich bin sehr zufrieden, bei einem großen Verein zu spielen“, sagte Upamecano.

Gefeilscht wird dem Vernehmen nach nicht nur ums Geld, sondern auch um eine mögliche Aufstiegsklausel in einem neuen Vertrag über mehrere Jahre.