Zweiter internationaler Erfolg nacheinander für die Münchner. Gegen Saski Baskonia ragt Andreas Obst heraus. Bereits am Freitag steht die nächste Partie für den deutschen Meister an.

München - Die Basketballer des FC Bayern München machen in der Euroleague weiter Boden gut. Der deutsche Meister setzte sich zum Auftakt der Rückrunde mit 96:89 (38:46) gegen den spanischen Club Saski Baskonia durch. Es war erst der zweite Sieg für die Münchner im laufenden Wettbewerb.

Zuletzt hatten sie unter ihrem neuen Cheftrainer Svetislav Pesic gegen Maccabi Tel Aviv aus Israel gewonnen. Im unteren Tabellendrittel bleiben sie dennoch.

Gegen die Spanier ließen sich die Bayern auch von ihrem Pausenrückstand nicht beirren und drehten vor allem im Schlussviertel auf. Bester Werfer der Gastgeber war der herausragende Andreas Obst mit satten 37 Punkten. 15 davon erzielte der Welt- und Europameister im letzten Spielabschnitt.

Am Freitag steht für die Münchner die nächste Euroleague-Partie an. Dann sind sie beim griechischen Traditionsverein Olympiakos Piräus zu Gast.