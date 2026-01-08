Die Eisbären Berlin schaffen es in Iserlohn nicht, über 60 Minuten eine konstante Leistung abzuliefern. In der Schlussphase geben die Hauptstädter einen möglichen Sieg noch aus der Hand.

Iserlohn - Die Eisbären Berlin haben nach zwei Siegen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Dämpfer erhalten. Der deutsche Meister verlor bei den Iserlohn Roosters 3:4 (0:2, 3:0, 0:2). Zwei Treffer von Liam Kirk und ein Tor von Blaine Byron reichten den Hauptstädtern nicht, um die Niederlage abzuwenden. Immerhin feierte Angreifer Ty Ronning sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause.

Vor 4.592 Zuschauern in der Eissporthalle am Seilersee kontrollierten die Gäste die Anfangsphase, doch die Hausherren nutzten gleich ihren ersten gelungenen Angriff: Daniel Neumann traf in der 10. Spielminute. Auch danach blieben die Iserlohner bei ihren wenigen gefährlichen Vorstößen effizient. Anthony Camara erhöhte auf 2:0 (17.).

Eisbären geben Spiel in den Schlussminuten aus der Hand

Nach der ersten Pause steigerten die Berliner das Tempo und konnten sich nun auch für ihre Offensivbemühungen belohnen. Kirk (28.) und Byron (30.) sorgten mit ihren Toren für den Ausgleich, nach einer starken Einzelaktion traf erneut Kirk zur Führung der Eisbären (39.).

Im Schlussabschnitt schafften es die Gäste allerdings nicht, den Druck aufrechtzuerhalten. So konnten die Iserlohner das Spiel durch Tore von Colin Ugbekile in der 51. und 59. Minute noch zu ihren Gunsten entscheiden.