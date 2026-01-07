Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt sortiert seinen Angriff neu. Nach Younes Ebnoutalib kommt ein weiterer Topstürmer - aus England.

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt hat den französischen Angreifer Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest verpflichtet. Wie der hessische Fußball-Bundesligist bestätigte, wird der 23-Jährige vom Club aus der Premier League bis zum Saisonende ausgeliehen. Der Vertrag beinhaltet zudem eine Kaufoption.

Krösche: Er vereint Tempo, Tiefenläufe und Abschlussstärke

Die Frankfurter stellen sich damit in der Offensive neu auf, zuvor war schon Zweitliga-Torjäger Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg geholt worden. Der Millionen-Flop Elye Wahi wurde bis zum Saisonende an OGC Nizza verliehen. Beim Trainingsauftakt des Teams von Trainer Dino Toppmöller am Freitag fehlten die verletzten Stürmer Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi.

Kalimuendo wurde bei Paris Saint-Germain ausgebildet. Im vergangenen Sommer war er für etwa 30 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes zu Nottingham gewechselt, hatte dort aber keinen Stammplatz. „Er vereint Tempo, Tiefenläufe und Abschlussstärke mit einer sehr hohen Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche in einer Vereinsmitteilung.