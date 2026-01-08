Ob der Stürmer noch einmal für die Bremer auflaufen wird, entscheidet eine Untersuchung. Die sollte bereits am Donnerstag stattfinden, starker Schneefall verhinderte das offenbar.

Bremen - Werder Bremen muss offenbar weiter auf eine Entscheidung im Fall seines verletzten Stürmers Victor Boniface warten. Wie das Portal „Deichstube“ berichtet, konnte eine für Donnerstag angesetzte Untersuchung in Salzburg nicht durchgeführt werden. Wegen des massiven Schneefalls in Tirol landete der Flieger mit dem von Bayer Leverkusen an Werder verliehenen Angreifers in München. Die Untersuchung soll nun am Freitag nachgeholt werden.

Dabei soll geklärt werden, ob Boniface am Knie operiert werden muss oder nicht. Die Ärzte raten zu einem Eingriff, der 25-Jährige aber hält sich zurück. Sollte er einer Operation zustimmen, würde er nach Leverkusen zurückkehren und damit nicht mehr für Werder auflaufen können.