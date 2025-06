Halle - Sachsen-Anhalt stärkt seine Forschungslandschaft im Bereich Mikroelektronik. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) übergab einen Förderbescheid über 1,26 Millionen Euro an das Fraunhofer-Institut IMWS in Halle. Das Institut soll künftig im Rahmen eines europäischen Pilotprojekts an der Erkennung von Defekten bei Elektronikbauteilen arbeiten und damit das europäische Projekt unterstützen. „Unser Ziel ist es, Sachsen-Anhalt weiter als Standort für Zukunftstechnologien zu profilieren“, sagte Willingmann. Dafür sollen auch im kommenden Jahr weitere 2,5 Millionen Euro an Landesmitteln zur Verfügung gestellt werden.

Mit dem EU-Projekt Apecs soll die Entwicklung moderner Halbleiterbausteine vorangetrieben werden. Ziel ist es, Industrie und Start-ups besseren Zugang zu innovativen Technologien zu ermöglichen. Die EU stellt dafür bis 2029 rund 730 Millionen Euro bereit.